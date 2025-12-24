Habertürk
Habertürk
        Melikgazi'de havacılık sektörünün dünü ve bugünü konuşuldu

        Melikgazi'de havacılık sektörünün dünü ve bugünü konuşuldu

        Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri Tayyare Fabrikası konulu söyleşi programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:21
        Melikgazi'de havacılık sektörünün dünü ve bugünü konuşuldu
        Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri Tayyare Fabrikası konulu söyleşi programına katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hayata geçirdiklerini, Kayseri'de yarım kalan hikayeyi yeniden yazacaklarını belirtti.

        Çok başarılı 50 öğrencinin lisede eğitime başladığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Buradan mezun olacak gençlerimiz de Selçuk Bayraktar gibi ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller olacak. Çocukluğumda bir Tayyare Fabrikası ismi geçerdi. 'Burada uçak üretilmiş' derlerdi ama hikaye mi gerçek mi bilmezdim. Kayseri'yi nasıl kalkındırırız ile ilgili fikir alışverişinde bulunurken bir baktık ki savunma sanayinde, havacılıkta Kayseri Türkiye'de ilk temel taş. Burada uçak üretimleri olmaya başlamış ama tabii 1949-50 yılında Marshall yardımlarıyla bu uçak üretimi durmuş ve Hava İkmal Bakım Onarım Merkezi olarak devam etmiş. Hedefimiz tekrar Kayseri'nin havacılıkta, uçak üretiminde ve uçak parçalarının üretiminde söz sahibi olması."

        Kayseri Tayyare Fabrikası ve Türk havacılık tarihi hakkında bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşan eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin ise 1926 yılında faaliyete başlayan TOMTAŞ'ın kuruluş sürecini, Kayseri Çıraklık Okulunu, Tayyare Fabrikası'nın Kayseri'ye olan iktisadi ve kültürel etkilerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

