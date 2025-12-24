Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, KAYSO yönetimine vizyoner projeleri tanıttı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve yönetim kurulu üyelerine ilçede gerçekleştirdikleri projeleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:51
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, KAYSO yönetimine vizyoner projeleri tanıttı
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, beraberindeki heyete Çarşı Melikgazi ile Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, beraberindeki heyete Çarşı Melikgazi ile Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdirdi.

        Çarşı Melikgazi'yi 13 Şubat 2026'da hizmete açacaklarını belirten Palancıoğlu, firmalarla anlaşmaları yaptıklarını, merkezin Kayseri ticaretinin yeni güler yüzü olacağını ifade etti.

        Lisenin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İngilizce hazırlık olmak üzere 50 öğrencimiz ile eğitime başladı. Odamızın, sanayicilerimizin, savunma sanayi şirketlerimizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Kayserililerin burayı sahiplenmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Sanayi Odası başkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımız ile el ele vererek ortaya çıkartacağımız havacılık ve uzay bilimleriyle ilgili bir OSB çalışması var. Yeni kurulacak OSB'ye bu okulumuz bir zemin teşkil edecek."

        KAYSO Başkanı Büyüksimitci de çok faydalı bir gezi gerçekleştirdiklerini, Çarşı Melikgazi'nin Kayseri'nin marka değerine ciddi katkı sunacağını belirtti.

        Lisenin de vizyoner bakış açısıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Çocukların en yüksek okulları kazanacak puanlarla bir meslek lisesi seçmiş olmaları aslında bu okulun ne kadar doğru kurgulandığını gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde de gördüğümüz gibi mesleki eğitimle ilgili bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bunu da yine siz yaptınız. Kayseri'nin 1926'da başlayan havacılıkla ilgili bir serüveni vardı. Bu okulla bunu tekrar bir imza altına almış olduk. Önümüzdeki yıllarda kurulacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisası OSB ile endüstriyel üretim Kayseri'de başlayacak." ifadelerini kullandı.

