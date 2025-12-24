Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, KAYSO yönetimine vizyoner projeleri tanıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve yönetim kurulu üyelerine ilçede gerçekleştirdikleri projeleri tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, beraberindeki heyete Çarşı Melikgazi ile Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdirdi.

Çarşı Melikgazi'yi 13 Şubat 2026'da hizmete açacaklarını belirten Palancıoğlu, firmalarla anlaşmaları yaptıklarını, merkezin Kayseri ticaretinin yeni güler yüzü olacağını ifade etti.

Lisenin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İngilizce hazırlık olmak üzere 50 öğrencimiz ile eğitime başladı. Odamızın, sanayicilerimizin, savunma sanayi şirketlerimizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Kayserililerin burayı sahiplenmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Sanayi Odası başkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımız ile el ele vererek ortaya çıkartacağımız havacılık ve uzay bilimleriyle ilgili bir OSB çalışması var. Yeni kurulacak OSB'ye bu okulumuz bir zemin teşkil edecek."