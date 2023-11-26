Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan, Michut, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang

Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)

KAYSERİ

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