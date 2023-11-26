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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:48
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan, Michut, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang

        Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)

        KAYSERİ

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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