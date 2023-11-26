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        Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:58
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        Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Kemen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 85 Bahoken), Thiam

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Nani), Michut (Dk. 60 Emre Akbaba), Yusuf Sarı (Dk. 78 Zeneli), Yusuf Erdoğan, Niang (Dk. 85 Yusuf Barasi)

        GOLLER: Dk. 74 Boa Morte (Kayserispor), Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı, Boa Morte, Cardoso (Kayserispor), Ertaç Özbir, Tayfun Aydoğan, Rodrıgues (Adanademirspor)

        Kayserispor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 23'e yükseltirken, Kayserispor kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

        30´uncu dakikada Kemen ile verkaç yapan Boa Morte´nin ceza sahası yayından vurduğu sert şutta top kaleci Ertaç´ın müdahalesi ile oyun alanının dışına çıktı.

        32´nci dakikada Kemen´in ara topuna hareketlenip ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boa Morte´nin sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan auta gitti.

        34´üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michut´un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal´in kucağında kaldı.

        45+2´nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Yusuf Erdoğan´ın vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

        60´ncı dakikadaki Kemen'in ceza sahası içine doğru ortasında meşin yuvarlak Ertaç´ta kaldı.

        73´üncü dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arkasına düşen top Boa Morte'nin önünde kaldı. Bu oyuncu sert bir şutla fileleri havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1.

        82´nci dakikada Adana Demirspor´un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Semih Güler'in kafa vuruşu Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

        90+6'ncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada Boa Morte'nin kafa vuruşu kaleci Ertaç'da kaldı.

        Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile sona erdi. 1-1

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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