Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1

STAT:RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Kemen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 85 Bahoken), Thiam

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Nani), Michut (Dk. 60 Emre Akbaba), Yusuf Sarı (Dk. 78 Zeneli), Yusuf Erdoğan, Niang (Dk. 85 Yusuf Barasi)

GOLLER: Dk. 74 Boa Morte (Kayserispor), Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı, Boa Morte, Cardoso (Kayserispor), Ertaç Özbir, Tayfun Aydoğan, Rodrıgues (Adanademirspor)

Kayserispor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 23'e yükseltirken, Kayserispor kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

30´uncu dakikada Kemen ile verkaç yapan Boa Morte´nin ceza sahası yayından vurduğu sert şutta top kaleci Ertaç´ın müdahalesi ile oyun alanının dışına çıktı.

32´nci dakikada Kemen´in ara topuna hareketlenip ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boa Morte´nin sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan auta gitti.

34´üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michut´un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal´in kucağında kaldı.

45+2´nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Yusuf Erdoğan´ın vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

60´ncı dakikadaki Kemen'in ceza sahası içine doğru ortasında meşin yuvarlak Ertaç´ta kaldı.

73´üncü dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arkasına düşen top Boa Morte'nin önünde kaldı. Bu oyuncu sert bir şutla fileleri havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1.

82´nci dakikada Adana Demirspor´un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Semih Güler'in kafa vuruşu Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

90+6'ncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada Boa Morte'nin kafa vuruşu kaleci Ertaç'da kaldı.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile sona erdi. 1-1