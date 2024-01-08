Saadet Partili Arıkan: En doğru adayla seçmenin huzuruna çıkmış olacağız SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "Seçimlere nasıl gireceğimizle alakalı şeyler, bu veya önümüzdeki hafta netleşecektir. Bununla alakalı gerek Kayseri vekilleriyle gerek yerel yöneticiler ile görüşme trafiğimiz devam ediyor. Nasıl gireceğimizi belirledikten sonra en doğru sonucu alabilmek için kamuoyu yoklamaları yapılacak. En doğru adayla seçmenin huzuruna çıkmış olacağız" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "Seçimlere nasıl gireceğimizle alakalı şeyler, bu veya önümüzdeki hafta netleşecektir. Bununla alakalı gerek Kayseri vekilleriyle gerek yerel yöneticiler ile görüşme trafiğimiz devam ediyor. Nasıl gireceğimizi belirledikten sonra en doğru sonucu alabilmek için kamuoyu yoklamaları yapılacak. En doğru adayla seçmenin huzuruna çıkmış olacağız" dedi.

Mahmut Arıkan, partisinin '2023 Z Raporu' toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Arıkan, İsrail ile Filistin arasındaki savaşa değindi. Filistin'in bütün insanlığın acısı olduğunu belirten Arıkan, "Özellikle 7 Ekim'den bu tarafa yaşanan hadiseler, hepimizin içini yaktı. Bedenen değil ama ruhen çok yorgun, çok yoğun bir dönem yaşadık. Bu dönemi atlatabilmek için muhalefetin, iktidardan daha hızlı aksiyon aldığını üzülerek gördük. Bu cümlem belki iktidardaki arkadaşların çok hoşuna gitmeyecek. 'Nasıl böyle bir cümleyi kullanabiliyorsunuz? Nasıl iktidarı, Filistin olayları karşısında duyarsızlıkla itham ediyorsunuz?' sitemini duyacağımı biliyorum. 20 binden fazla insan Gazze'de katledildi ki bu kayıtlara geçen rakamlar. Enkazların altında daha kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. 54 binden fazla yaralı, 8 bin çocuk, 6 kadın katledildi. 103 meslektaşınız, bugün İsrail cezaevlerinde nefes tüketiyor. 4 bin 695 Filistinli, İsrail cezaevlerinde yatıyor. 55 bin konut yıkıldı, 265 bin konut hasar gördü, 115 cami, 23 hastane, 93 okul yıkıldı ve 400 bine yakın insan bugün Gazze'de bulaşıcı hastalıkların pençesinde yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.

'11 TRİLYONLUK BÜTÇENİN 2,7 TRİLYONU AÇIK'

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İsrail'in 13'üncü sıraya yükseldiğini söyleyen Arıkan, "İhracatımız sürekli artıyor ve diğer ülkelere nazaran İran, Azerbaycan gibi bizim 'can yoldaşımız' dediğimiz Azerbaycan'dan bile daha fazla ihracatı İsrail'e yapmakla alakalı bir sorun görmüyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri nihayete erdi. 11 trilyonluk bütçenin 2,7 trilyonu açık. 2024'e cebimizde 2,7 trilyon eksik para ile başlıyoruz. 1,2 trilyon faiz ödemesiyle başlıyoruz. 1,2 trilyon faiz ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün belediyelerin bütçesini toplayın. 2024'te ödeyeceğiniz faiz kadar para etmiyor. Hükümetin, İsrail karşısında sadece konuşmasının sebebi; 2,7 trilyonluk bütçe açığıdır" dedi. YEREL SEÇİM SORUSUNA CEVAP

Basın mensuplarının, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıtlayan Arıkan, "En fazla oyu alan parti, kendisinde bir ittifak yapma gereği hissetti. Birtakım partilerle kesinleştirdiler ve birtakım partilerle de görüşme halindeler. Bizi de yoğun bir trafik takip ediyor. Kayseri'de ittifak halinde seçimlere gidilebilmenin yolları aranıyor. Olur, olmaz bunu bilemiyorum ama bu noktada gayret gösteriyoruz. Seçimlere nasıl gireceğimizle alakalı şeyler, bu veya önümüzdeki hafta netleşecektir. Zorlayacağız, sorunları oturup, bir araya gelebilirsek çözebiliriz. Bununla alakalı gerek Kayseri vekilleriyle gerek yerel yöneticiler ile görüşme trafiğimiz devam ediyor. Nasıl gireceğimizi belirledikten sonra en doğru sonucu alabilmek için kamuoyu yoklamaları yapılacak. Çeşitli analizler yapılacak. En doğru adayla seçmenin huzuruna çıkmış olacağız" diye konuştu.