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        'Senin kanını içeceğim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden sanığa 5 ay hapis

        KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi B.A.'yı (30) 'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A. (30), 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:59
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        'Senin kanını içeceğim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden sanığa 5 ay hapis
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        KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi B.A.'yı (30) 'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A. (30), 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 19 Mart'ta meydana geldi. Mustafa A., boşanma aşamasındaki eşi B.A.'ya WhatsApp üzerinden 'Senin kanını içeceğim' yazılı bir mesaj attı. Mağdur kadının şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A., "Tahrik etti. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. B.A. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya Mustafa A. ile B.A. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Mustafa A.'yı 'tehdit' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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