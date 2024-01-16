İlk Türk astronotun uzay yolculuğu, Kayseri'de kutlanacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak uzay yolculuğu dolayısıyla yarın Kayseri Bilim Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında, Türk Astronot Gezeravcı'nın uzaya yapacağı ilk yolculuğu için tüm gün etkinlik yapılacağını bildirdi.

Bilim Merkezinin, gurur verici tarihi günde hem gençlere hem de ailelere yönelik program hazırladığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Uzaya ilk yolculuk, Kayseri Bilim Merkezi'nde heyecanla kutlanacak. Etkinliklerin yanı sıra söyleşi ve atölyeler gerçekleştirilecek. Ayrıca TÜBİTAK'ın planladığı akşam etkinliklerini aynı saatlerde yapacak olan Bilim Merkezinin bu etkinliklerine tüm öğrenci ve aileleri katılacak. Etkinlikte, uzay belgeseli, eğitim videoları, çocuk etkinlikleri ve ödüllü bilgi yarışması yapılacak. Öte yandan ilk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın maskesi bastırılarak öğrencilere hediye edilecek."

Bilim Merkezi'nde bulunan planetaryumda da "Geçmişten Günümüze Astronomi ve Uzay Çalışmaları" konulu eğitim gerçekleştirileceğini duyuran Büyükkılıç, ücretsiz etkinliklere bilime meraklı tüm vatandaşları davet etti.