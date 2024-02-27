40 ülke 200 şehir gezen Güney Koreli, Türkiye'de evlendi GÜNEY Koreli Hyewan Ko (44), 2019'da dünya turuna çıktı. 40 ülke ve 200 şehir gezen Ko, Türkiye'de tanıştığı Tuğrul Kaya (38) ile evlenip, Kayseri'ye yerleşti. Türkçe öğrenen Ko, "Türkiye'ye gezmek için Fethiye'ye gittim. Otelde güzel bir insanla tanıştım ve eşim oldu. 1,5 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Kore de güzel ama Türkiye'de deniz, yüksek dağlar ve tarihi yerler var, o yüzden seviyorum" dedi.Güney Koreli ekonomist Hyewan Ko, yolculuk ve yeni yer keşfetme tutkusuyla 5 yıl önce dünya turuna çıktı. Ko, 2021'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde konakladığı otelde Tuğrul Kaya ile tanıştı. Sevgili olan çift, 2 yıl önce evlendi.Türkiye'de yeni bir hayata başlayan ve eşinin işi nedeniyle Kayseri'ye yerleşen Ko, kentte, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (KAYMEK) Türkçe eğitimi almaya başladı. Türkçe konuşmayı öğrenen Ko, "2019 yılında yolculuğu çok sevdiğim için dünya gezisine çıktım. Şimdiye kadar 40 ülke ve 200 şehir gezdim. Türkiye'ye gezmek için geldim ve Fethiye'ye gittim. Otelde güzel bir insanla tanıştım ve eşim oldu. Fethiye'de 2021 yılında 6 ay yaşadıktan sonra Kayseri'ye geldim ve 1,5 yıldır burada yaşıyorum. Şu an KAYMEK'te Türkçe öğrenmek için ders çalışıyorum. Önceden online olarak Türkçe öğrenmeye çalıştım. Fakat yüz yüze hocam ve arkadaşlarımla birlikte öğrenirken daha rahat, güzel ve zevkli oluyor. Türkiye güzel, benim ülkem Türkiye'ye göre biraz küçük. Türkiye'deki insanları çok seviyorum ve onlar da beni seviyor. Türkiye'nin manzaraları çok güzel, Kore de güzel ama burada deniz, yüksek dağlar ve tarihi yerler var, o yüzden çok seviyorum" diye konuştu.'POZİTİF ENERJİ VERİYOR'Türkçe kursu öğretmeni Banu Odabaşı (42) ise "Kurslarımıza pek çok ülkeden yabancı arkadaşlarımız geliyor. Bunlardan biri Güney Kore'den gelen Hyewan Ko. Kendisi dünyanın birçok ülkesini gezerken yolu Türkiye'ye düşüyor. Fethiye'de tatil yaparken Türk olan eşiyle tanışıyor, evleniyor ve eşinin işi dolayısıyla Kayseri'ye yerleşiyorlar. Kayseri'ye yerleştiği zaman Türkçe öğrenmek istediğine karar veriyor. KAYMEK kurslarında yabancı diller için A2 bölümüne kaydını yaptırıyoruz. Çok neşeli, kültürlü ve sınıfımıza pozitif enerji veren bir arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:15 facebook

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