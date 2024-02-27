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        Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:43
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        Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Melikgazi ilçesindeki bir ikamette yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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