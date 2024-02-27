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        Kayseri'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Kayseri'de polis tarafından bir evde 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:09
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        Kayseri'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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        Kayseri'de polis tarafından bir evde 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ve 360 gram esrar ile alüminyum folyo ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı J.I'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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