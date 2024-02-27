Kayseri'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Adresteki aramada, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ve 360 gram esrar ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Kayseri'de polis tarafından bir evde 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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