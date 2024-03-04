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        Husumetli 2 esnaf arasında silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'dehusumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada oto yıkamacı Osman Tüşümel (61) hayatını kaybetti, fırıncı L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:05
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        Husumetli 2 esnaf arasında silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'dehusumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada oto yıkamacı Osman Tüşümel (61) hayatını kaybetti, fırıncı L.T. (34) yaralandı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; fırıncı L.T. ile aynı sokakta oto yıkama yapan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel olay yerinde hayatını kaybetti, L.T. bacağından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. L.T., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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