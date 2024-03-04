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        Kayakseverler adrenalinin zirvesini Erciyes'teki Ottoman pistinde yaşıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nin 3 bin 400 metresindeki Ottoman Tesisi, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:01
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        Kayakseverler adrenalinin zirvesini Erciyes'teki Ottoman pistinde yaşıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nin 3 bin 400 metresindeki Ottoman Tesisi, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Dünyanın sayılı yükseklikteki pistlerinden Ottoman, zorlu yolları, keskin virajları, dik yamaçları ve uzunluğuyla adrenalin tutkunlarını konuk ediyor.

        Divan tesisinde 3 yıl önce faaliyete geçen ve ekstrem seven kayakseverlerin tercih ettiği merkez, 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip dağın 3 bin 400 metresindeki pistleriyle dikkati çekiyor.

        Adrenalin tutkunları, 8 kilometrelik uzunluktaki pistlerde kimi zaman sis arasında kimi zaman da güneşin parlattığı kar üzerinde hız sınırlarını da zorlayarak kayak ve snowboard yapıyor.

        Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Ottoman pistinin Türkiye'nin teleferikle çıkılan en yüksek noktası olduğunu söyledi.

        Pistin 3 bin 400 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Akşehirlioğlu, Avrupa'da da sayılı pistlerden olduğuna dikkati çekti.

        Piste çıkanların adrenalinin zirvesini yaşadığını anlatan Akşehirlioğlu, "Güzel bir Kayseri manzarası var. Ottoman'a ulaştığınızda zirveye elinizi uzatsanız değmiş gibi oluyor zaten. Çıkanlar o keyfi yaşıyor. Yukarıdan aşağıya da kendilerini bıraktıklarında 8 kilometrelik kayak keyfi sunuluyor." dedi.

        Akşehirlioğlu, Erciyes'te 4 giriş noktasında her kayak seviyesindeki kişiye uygun pistlerin olduğunu, Hisarcık kapıda bulunan tesisin ise profesyonellere hitap ettiğini dile getirdi.

        Akşehirlioğlu, yabancı turistlerin daha çok tercih ettiği Ottoman pistinde herkesi kayak keyfini yaşamaya davet etti.

        - "Aşağıyı sanki uzaydan çekilmiş bir fotoğraf gibi görüyorum"

        Kayakçı Mert Değirmenci ise Erciyes'in Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Değirmenci, Ottoman pistinin sisli, kar yağışlı olsa da eğlenmek ve adrenalin yaşamak için birçok kişi tarafından tercih edildiğini söyledi.

        Pistin kayakseverler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Ottoman, Türkiye'de doğanın sınırını en çok zorladığı pist." diye konuştu.

        Kayakseverlerden Mustafa Taflı da Ottoman pistini yaşattığı heyecandan dolayı çok sevdiğini ve Türkiye'nin en iyi pistlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Taflı, "Ottoman, en uzun ve en heyecanlı adrenalini üst seviyeye taşıyacak bir pist. Kesinlikle 'ben kayakçıyım, kaymayı seviyorum' diyen herkesin mutlaka buraya gelip denemesi lazım. Ottoman pistine çıktığım zaman aşağıyı sanki uzaydan çekilmiş bir fotoğraf gibi görüyorum. Muhteşem bir alan ve manzara. Bakarken bile zaten keyif alıyorsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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