Müşteri alma tartışmasında meslektaşını öldüren taksiciye müebbet, babasına 12 yıl hapis

KAYSERİ'de başka duraklarda çalışan ve müşteri alma meselesinden daha önce tartıştığı meslektaşı Ali Demirel'i (32) bıçaklayarak öldüren taksi şoförü Reşit Demir'in (23) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Reşit Demir'i müebbet, babası Murat Demir'i ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 23 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Durakta taksicilik yapan Ali Demirel, başka taksi durağında çalışan meslektaşı Reşit Demir'in durağının yakınından müşteri aldığını gördü. Demirel ve Demir arasında bu nedenle tartışma çıktı. Reşit Demir, bir süre sonra babası Murat Demir ve amcası M.D. ile yeniden Ali Demirel'in taksi durağına geldi. İki taksici arasında yeniden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Reşit Demir yanında getirdiği bıçakla Ali Demirel'i yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, kurtarılamadı. Reşit Demir ve babası Murat Demir ile olaya karıştığı iddia edilen amcası M.D., polis ekiplerinin takibiyle bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reşit Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası ve amcası da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanıklardan baba Murat Demir ise verilen ara kararla tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklardan Reşit Demir, babası Murat Demir ve amcası M.D. hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar, bugün Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ölen Demirel'in yakınlarının çok kalabalık gelmesi nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Davada, Demirel'in şikayetçi annesi, babası ve kardeşleri de hazır bulundu.

'KANUNSUZ İŞİM OLMADI'

Sanıklardan Reşit Demir, önceki savunmasını tekrar ederek, "Yolum kesilerek, arabama zarar verilmesi sonrası durağa tekrar gittiğimizde selam verdik, almadı ve bize saldırdığı için olay meydana geldi. Kendimi savundum. Hiçbir kanunsuz işim olmadı" dedi.

Tutuklu Murat Demir, "Kesinlikle yalan ve iftira atıyorlar. Kesinlikle elle bir müdahale yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" derken; tutuksuz yargılanan amca M.D. ise olayla alakası olmadığını belirterek beraatini istedi.

'AĞABEYİM CEBİNDEKİ PARAYI BİLE VERİRDİ'

Ali Demirel'in şikayetçi kardeşi T.D. ise "Ağabeyim, 32 yaşındaydı. Bir insan kolay yetişmiyor. Ağabeyim geri gelemeyecek ama biz sizden Hz. Ömer adaletini istiyoruz. Bir nebze de olsa vereceğiniz karar, vicdanımıza su serpecek. Bizim için para ikinci plandadır. Eğer, ağabeyimden parasını istese cebindeki parayı bile verirdi" diye konuştu.

Demirel'in şikayetçi annesi N.D. de "Kardeşim şehit oldu. Oğlumun ismi dayısının ismiydi. 37 yıldır şehit olan kardeşime ağlıyordum. Şimdi oğluma ağlıyorum. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Reşit Demir'i, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlığının olmadığı gerekçesiyle 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Tutuklu Murat Demir, 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, baba ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verirken, aynı suçtan tutuksuz yargılanan amca M.D.'nin ise beraatine hükmetti.