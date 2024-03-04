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        Kayseri'de eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

        Kayseri'de tabancayla ateş ederek eniştesini öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:26 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:52
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        Kayseri'de eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de tabancayla ateş ederek eniştesini öldüren şüpheli tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde eniştesi S.T'yi tabancayla öldüren Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, dün S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

        S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.K. ise gözaltına alınmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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