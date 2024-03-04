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        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığa hapis cezası

        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık, 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:46
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        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığa hapis cezası
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        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık, 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A. ve H.K. ile avukatları katıldı.

        Sanıklar savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 14 Ocak 2023'te Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta 116,5 kilogram esrar ele geçirmiş, olayla ilgili S.A. ve H.K'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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