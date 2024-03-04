Büyükelçi Meyer-Landrut: 2023 itibarıyla Türkiye'ye önceki yıllara göre en yüksek sayıda Schengen vizesi verilmiş

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, vize konusunun kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "Vizeyle ilgili olarak şunu net olarak söylemek isterim. Tüm üye ülkeler ve konsolosluklar özellikle iş insanlarına vize sağlama konusunda çok çalışıyorlar. 2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'ye önceki yıllara göre en yüksek sayıda Schengen vizesi verilmiş. Dolayısıyla bu zorlukların aşılması için bir politika değil, birtakım pratik çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Kayseri'de bir konferans salonunda düzenlenen Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu'na Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Avrupa Birliği üye ülkelerin Büyükelçileri katıldı. Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Depremde Türkiye'ye gelen ilk yardım heyeti, Avrupa Birliği'nin içinde olduğumuz sivil koruma mekanizmasındaki 6 ekipti. Arkasından da 3 hafta önce 400 milyon euroluk bir anlaşma imzaladık. Yani Avrupa Birliği'yle böyle siyah beyazlar değil gri alanlar var. Biz bunları beyaza boyamak istiyoruz. Bu beyaza boyarken de Kayseri'nin kapasitesini ve potansiyelini kullanmak istiyoruz. Biz her konunun olurundan çözülmesini istiyoruz. Avrupa Birliği'ne açılım yolunda Kayseri önemli bir merkez olsun" diye konuştu.

'BU GENİŞ COĞRAFYANIN BİR NUMARALI SANAYİ ÜLKESİYİZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticaret ve yatırım ortağıdır. Bu ortaklık iki taraf için de çok önemli. ABD'nin dönüştürücü etkisi sayesinde Türkiye İtalya ile Çin'in arasındaki bu coğrafyada, Rusya ile İsrail'i de içine kattığımız zaman sanayi devi haline gelmiştir. Biz bu geniş coğrafyanın bir numaralı sanayi ülkesiyiz. En çok sanayi malını ihraç eden ülke Türkiye'dir. Otomotivde, beyaz eşyada, konfeksiyonda Avrupa'nın ana tedarikçisi biziz. Şu anda Avrupa Birliği’ne en çok kendi ülkelerinin dışında, ithal ettiği bir numaralı ülke Türkiye'dir. 2 yıl sonra AB ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli ayağı olan Gümrük Birliği'nin 30'uncu yılına gireceğiz. Bu süreç dahilinde AB birçok 3'üncü ülkeyle bizimle olan ticaret anlaşmasından daha modern, daha kapsamlı ticaret antlaşması imzaladı. Bu nedenle Türkiye ile AB Gümrük Birliğinin öncelikle kapsamının genişletilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK KAYBEDEN AVRUPA İŞ DÜNYASI OLUYOR'

Vize konusunun Türkiye-AB ilişkilerinde çok ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Burada ben Avrupa Birliği’ni çok anlayabilmiş değilim. İş adamlarının önünü açıp niye vize kolaylığı yapmaz? Mal ihracatımızın yüzde 50'sinden fazlasını Avrupa Birliği'nden yapıyoruz. Türkiye aynı zamanda ithalatçı ülke. Makineyi ithal ediyor, kimden ithal ediyor? Gidebildiği yerden ithal ediyor. Avrupa Birliği'ne gidemeyince bundan en çok kaybeden Avrupa iş dünyası oluyor. Avrupa Birliği kendine niye böyle bir engel koyar, anlayabilmiş değilim. Burada büyük kayıp Avrupa Birliği'nin. Bunun farkına varmaları lazım. Özellikle vizelerin iş dünyasına kolaylaştırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

'GÜÇ İLİŞKİLERİMİZ, EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de, "Güç ilişkilerimiz, ekonomik ilişkilerimiz çok güçlü. Gümrük Birliği sayesinde de çok güçlü. 2023'te AB üye ülkeleri ve Türkiye arasında 206 milyar eurodan fazla bir ticaret hacmi gerçekleşmiş. Aynı zamanda yatırım açısından da baktığımızda 2022'de Avrupa Birliği Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırımın yüzde 70'ini sağlıyormuş. 2023'te de halen yaklaşık yüzde 53'lük bir payla Türkiye'de en büyük yatırımcı olarak yer alıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE SON YILLARDA ÇOK BÜYÜK DESTEKLER VERİYORUZ'

Karbonsuzlaştırma ve dijital dönüşüm yolculuğunda Türkiye'yle iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Meyer-Landrut, "Özellikle çevre ve iklim değişikliği alanında ülkeye son yıllarda çok büyük destekler veriyoruz. Hibe şeklinde desteklerimiz de var ama şu anda desteklediğimiz önemli konu Türkiye Yatırım Platformu. Avrupa sürdürülebilir kalkınma fonu kapsamında kuruldu. Uluslararası finans kuruluşlarından, krediler ve hibeler Türkiye'nin bu dönüşümü gerçekleştirmesine destek sağlıyor. Komisyonda Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla garanti anlaşmalarını yapıyor" dedi.

'VİZEYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAYI SAĞLIYORUZ'

Vize konusunun kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Büyükelçi Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Vizeyle ilgili olarak şunu net olarak söylemek isterim. Tüm üye ülkeler ve konsolosluklar özellikle iş insanlarına vize sağlama konusunda çok çalışıyorlar. Dışişleri Bakanlığıyla da birlikte çalışarak vize konusunun kolaylaştırılması yollarını bulmaya çalışıyoruz. 2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'ye önceki yıllara göre en yüksek sayıda Schengen vizesi verilmiş. Dolayısıyla bu zorlukların aşılması için bir politika değil, birtakım pratik çalışmaların yapılması gerekiyor."