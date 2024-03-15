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        Kayseri'de 'Yılanlar grubu'na operasyonda 23 şüpheli adliyede

        KAYSERİ'de 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:50
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        Kayseri'de 'Yılanlar grubu'na operasyonda 23 şüpheli adliyede
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        KAYSERİ'de 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 'Yılan B.' lakaplı B.Ş.'nin, sağ kolu F.İ. aracılığı ile diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, bunun üzerine şüphelilerin de İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu kapsamda 12 Mart'ta 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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