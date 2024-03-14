Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de zihinsel engelli genç, kazara tabancayla kendini vurdu

        KAYSERİ'de, zihinsel engelli A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de zihinsel engelli genç, kazara tabancayla kendini vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, zihinsel engelli A.C.A. (25), evinde babasına ait tabanca ile oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.C.A., babasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Tabancanın kazara ateş almasıyla A.C.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan zihinsel engelli genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Ağaca çarpan araç alev aldı!
        Ağaca çarpan araç alev aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ağaca çarpan otomobil alev aldı; sürücü öldü
        Kayseri'de ağaca çarpan otomobil alev aldı; sürücü öldü
        Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı
        Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı
        Kayseri'de ağaca çarpıp yanan elektrikli otomobilin sürücüsü öldü
        Kayseri'de ağaca çarpıp yanan elektrikli otomobilin sürücüsü öldü
        Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memurunun cenazesi Kayseri'de d...
        Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memurunun cenazesi Kayseri'de d...
        Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
        Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı