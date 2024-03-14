Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile karavanın çarpıştığı kazada şehit olan polis memuru İlker Duran (31), memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Şehit polis memuru İlker Duran için memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine tören düzenlendi. Develi Çarşı Camii’ndeki törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Duran’ın babası Zafer, annesi Sıdıka, kız kardeşleri İlknur ve Bahar ile nişanlısı Gülşen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit aile bireyleri gözyaşı döktü. Bakan Yardımcısı Aktaş ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti. Şehit İlker Duran, kılınan cenaze namazının ardından Develi İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, şehit Duran’ın 2 ay önce Şırnak’ta öğretmenlik yapan Gülşen Doktoroğlu ile nişanlandığı öğrenildi.