Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Balayına gittikleri otelde zehirlenen çiftin ölümünde 2 sanığa hapis cezası, 1 beraat

        İSTANBUL'da evlenen ve balayı için gittikleri Kapadokya'da kaldıkları otel odasına sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mutlu (27)-Kader Akbaş (24) çiftinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan otel sahibi Emin Ağmaz, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 5 ay, tutuksuz otel müdürü Tayfun U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balayına gittikleri otelde zehirlenen çiftin ölümünde 2 sanığa hapis cezası, 1 beraat
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL'da evlenen ve balayı için gittikleri Kapadokya'da kaldıkları otel odasına sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mutlu (27)-Kader Akbaş (24) çiftinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan otel sahibi Emin Ağmaz, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 5 ay, tutuksuz otel müdürü Tayfun U. ise 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık resepsiyonist Ahmet K. beraat etti.

        İstanbul'da geçen yıl mart ayında evlenen Kader-Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, yetkililere durumu anlattı. Otel personeliyle birlikte çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri Akbaş çiftini hareketsiz halde yatarken buldu. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Akbaş çiftinin, konakladıkları otelde kazan dairesinden çıkan ve kaldıkları odadan geçen bacadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü saptandı.

        KARAR DURUŞMASI

        Akbaş çiftinin ölümünün ardından otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ağmaz tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Emin Ağmaz, Tayfun U. ve Ahmet K. hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanık Emin Ağmaz, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Tayfun U. ve Ahmet K. de otel çalışanı olduklarını söyleyip beraatlerini istedi. Mahkeme heyetinin yargılaması sonucunda 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan otel sahibi Emin Ağmaz'a 5 yıl 5 ay, Tayfun U.'ya da 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Otel çalışanı Ahmet K. ise berat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Büyükkılıç'tan 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi
        Büyükkılıç'tan 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çarşı Melikgazi'nin çatısına GES kurulacak
        Çarşı Melikgazi'nin çatısına GES kurulacak
        Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda olta balıkçılığı yarışması düzenlendi
        Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda olta balıkçılığı yarışması düzenlendi
        Depremzede çocuklardan etkilenip koruyucu aile oldu
        Depremzede çocuklardan etkilenip koruyucu aile oldu
        Kayseri'de dolu yağışı
        Kayseri'de dolu yağışı