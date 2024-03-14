Balayına gittikleri otelde zehirlenen çiftin ölümünde 2 sanığa hapis cezası, 1 beraat

İSTANBUL'da evlenen ve balayı için gittikleri Kapadokya'da kaldıkları otel odasına sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mutlu (27)-Kader Akbaş (24) çiftinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan otel sahibi Emin Ağmaz, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 5 ay, tutuksuz otel müdürü Tayfun U. ise 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık resepsiyonist Ahmet K. beraat etti.

İstanbul'da geçen yıl mart ayında evlenen Kader-Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, yetkililere durumu anlattı. Otel personeliyle birlikte çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri Akbaş çiftini hareketsiz halde yatarken buldu. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Akbaş çiftinin, konakladıkları otelde kazan dairesinden çıkan ve kaldıkları odadan geçen bacadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü saptandı.

KARAR DURUŞMASI

Akbaş çiftinin ölümünün ardından otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ağmaz tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Emin Ağmaz, Tayfun U. ve Ahmet K. hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanık Emin Ağmaz, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Tayfun U. ve Ahmet K. de otel çalışanı olduklarını söyleyip beraatlerini istedi. Mahkeme heyetinin yargılaması sonucunda 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan otel sahibi Emin Ağmaz'a 5 yıl 5 ay, Tayfun U.'ya da 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Otel çalışanı Ahmet K. ise berat etti.