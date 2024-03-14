Büyükkılıç'tan 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen programda 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Büyükkılıç, eşi ve oğlu ile tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Kayseri'nin sağlık alanında öncü olması için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son süreçte hocamın bir isteği oldu. Simülasyon Merkezi, yakışır mı? Hocalarımızın da işinin kolaylaşacağı için buradan paylaşıyorum. Bizler o günün zor koşullarında çalışırdık, artık işler kolaylaşıyor. 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi feda olsun hocam, sizi kıracak değiliz. 14 Mart malumunuz modern tıbbın başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Öyleyse günün koşullarına uygun modern tıbbın ortamını hazırlamak da bizlere, şehrimize, yöneticilerimize yakışır."

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu ise bugünün bir ruhu olduğunu, meslekleriyle gurur duyduklarını kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da ERÜ Tıp Fakültesinin hem dünyada hem Türkiye'de müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ederek, imza atılan başarılı çalışmaları anlattı, akademisyenler ile idari personele teşekkür etti.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise hekimlikte azim ve kararlılığın önemine dikkati çekti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Türkmen Bahadır Arıkan da sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.