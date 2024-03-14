Kayseri'de dolu yağışı

KAYSERİ'deetkili olan dolu yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağarken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, 10 dakika süren dolu yağışı ekili alanlara da zarar verdi.