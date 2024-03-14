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        Kayseri'de dolu yağışı

        KAYSERİ'deetkili olan dolu yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ekili alanlar zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:15
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        Kayseri'de dolu yağışı
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        KAYSERİ'deetkili olan dolu yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ekili alanlar zarar gördü.

        Kentte öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağarken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, 10 dakika süren dolu yağışı ekili alanlara da zarar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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