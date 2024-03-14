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        Kayseri'de iki katlı evde çıkan yangında 4 çocuk annesi öldü

        KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde 2 katlı evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Fatma Yüce (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:05
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        Kayseri'de iki katlı evde çıkan yangında 4 çocuk annesi öldü
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        KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde 2 katlı evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Fatma Yüce (44), hayatını kaybetti.

        Yangın, öğle saatlerinde Akkışla ilçesi Şen Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çıktı. Fatoş Yüce ve ailesinin oturduğu evde henüz bilinmeyen çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, evin bir bölümünü kapladı. Bu sırada evde bulunan Fatma Yüce, güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Yüce, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 çocuk annesi Yüce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında 4 çocuğun ise okulda olduğu öğrenildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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