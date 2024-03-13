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        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:16 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:20
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        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Pas ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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