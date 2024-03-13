Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Pas ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

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