Keserli komşu cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet (2)

‘ADALETYERİNİ BULDU’

Kayseri'de, Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı duruşma sonrası kadının şikayetçi eşi Seyit Ahmet Soykuk açıklama yaptı. Acısının hala taze olduğunu söyleyen Soykuk, "122 gündür her gün ağlıyorum. Gözlerime uyku girmiyor. Gözlerimin haline bakın. Rahmetli eşim bunu hiç hak etmedi. Onlara devamlı 4 ay boyunca ekmek alıp verdi. Eşimi keserle vurarak şehit etti. Allah'ın izni ile eşim şehit oldu. Ramazan ayının içindeyiz. Yaşasın Türk adaleti diyorum. Eşim artık rahat uyusun, adalet yerini buldu. Vicdanım çok rahat. Artık rahat uyuyacağım" dedi.