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        Kayseri'de öğrencilere su tasarrufu eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:30
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        Kayseri'de öğrencilere su tasarrufu eğitimi verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ tarafından su kaynaklarının korunması, değişen iklim koşullarına uyum ve çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçiren proje kapsamında Ahmet Kirazgiller İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.

        Eğitimde suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi.

        Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programda animasyonlar etkinlikleri de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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