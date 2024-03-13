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        Kayseri'de ramazan etkinlikleri sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:57
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        Kayseri'de ramazan etkinlikleri sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ramazan etkinlikleri, Hacivat-Karagöz oyunu başta olmak üzere bir çok gösteriyle vatandaşları bir araya getiriyor.

        Etkinlik kapsamında, bugün ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak konseri, 14 Mart Perşembe günü İsmail Hakkı Solmaz ile Kur’an Tilaveti ve Tasavvuf Gecesi, 15 ve 19 Mart Cuma günü ise sanatçı Harun Kayasandık vatandaşla buluşacak.

        Öte yandan 16 Mart Cumartesi Namık Bilgin ile Türk Halk Müziği, 17 Mart Pazar Mehmet Bağdaş ile Türk Sanat Müziği Gecesi, 18 Mart Pazartesi Yunus Çoban Tasavvuf ve Ezgi Gecesi, 20 Mart Çarşamba Kur'an tilaveti ve tasavvuf gecesi düzenlenecek.

        Teravih namazı öncesi çocuklara yönelik de etkinlikler düzenlenecek.

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        Galeri

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