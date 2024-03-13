Kayseri'de öğrencilere tabiatın korunması eğitimi verildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ortaokul öğrencilerine tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ortaokul öğrencilerine tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı şefliği personeli tarafından Pınarbaşı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu'nda öğrencilere, biyoçeşitliliğin tanımı ve önemi, ekosistemlerin işleyişi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tabiat turizminin faydaları ve biyokaçakçılıkla mücadele konuları anlatıldı.
Ayrıca eğitimlerde öğrencilerin tabiata olan farkındalık düzeylerinin artırılması için görsel sunumlar ve interaktif aktiviteler düzenlendi.
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