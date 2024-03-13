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        Kayseri'de Hacivat-Karagöz oyunu çocuklarla buluştu

        Kayseri'de Talas Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar Hacivat-Karagöz oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:21
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        Kayseri'de Hacivat-Karagöz oyunu çocuklarla buluştu
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        Kayseri'de Talas Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar Hacivat-Karagöz oyununu izledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Hacivat-Karagöz oyunu Süleymanlı Mahallesi'nde sahnelendi.

        Muhtar Ömer Şahin, iftar sonrasının özellikle çocukları çok mutlu eden güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

        Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede sahnelenecek oyun, Çatakdere Mahallesi ile devam edecek.

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