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        Kayseri'de 5 yılda raylı sistemle 193 milyondan fazla yolcu taşındı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda raylı sistem ile 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:40
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        Kayseri'de 5 yılda raylı sistemle 193 milyondan fazla yolcu taşındı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda raylı sistem ile 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 46 kilometreye ulaşan yeni tramvay hatları ve 80 tramvay aracı, kentin doğusundan batısına uzanan kesintisiz ulaşım sağlıyor.

        Beş yıl içerisinde 12 kilometre yeni hatla 4 hattın toplam uzunluğu 46 kilometreye, 2019'da 69 olan araç sayısı 2024'te 80'e ulaştı.

        Raylı sistemle 2019'da 46 milyon 663 bin 910, 2020'de 23 milyon 544 bin 145, 2021'de 27 milyon 318 bin 192, 2022'de 45 milyon 285 bin 292, 2023'te 50 milyon 634 bin 2 olmak üzere 5 yılda toplam 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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