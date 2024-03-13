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        Komşusunu başına keserle vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kayseri'de komşusu olan kadını başına keserle vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:03
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        Komşusunu başına keserle vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Kayseri'de komşusu olan kadını başına keserle vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, maktul H.S'nin (51) müşteki eşi S.A.S, çocukları B.B.S, A.S. ve M.S. ile sanık avukatı hazır bulundu. Sanık İ.K. (45) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Müşteki S.A.S, komşuları olan sanıkla aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

        Sanığın iddia ettiği üzere, kendisine herhangi bir borcu olmadığını ifade eden S.A.S, "Eşim ile 32 yıl sırt sırta vererek 3 çocuk büyüttüm. Küçükbaş hayvanlarımız var. Olay günü oğlum B.B.S. ile dağda baktığımız koyunların yanından ayrılarak eve geldik. Kapıyı çaldık, açan olmadı. Lamba yanıyordu, televizyon açıktı. Oğlum evin arka mutfak kapısından içeri girdi. Bana kapıyı açınca, ağlıyordu. Eşim antrede kanlar içinde yerde yatıyordu. Şoka girdim." diye konuştu.

        Müşteki B.B.S. ise olaydan kısa bir süre önce sanık ile karşılaştıklarını dile getirdi.

        Kendisine borçları olmadığını iddia eden B.B.S, "Madem borcumuz olduğunu iddia ediyor, neden bizden istemedi? Annemi o halde gördüğümde dünyam döndü. Annemin yüzü yere yatıktı. Önce yaşıyor zannettik. Babamla birlikte çevirdiğimizde kafasının dağılmış olduğunu gördük. Böyle bir vahşet, canavarlık yok. 15-20 keser darbesi vardı." dedi.

        Müştekiler M.S. ve A.S. de annelerinin kolunda daha önce gördüğü 5 bileziği çalmak için cinayeti işlediğini öne sürdükleri sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık İ.K. ise savunmasında, cinayeti işlediğini kabul edip, yağma suçunu işlemediğini iddia etti.

        Müştekiler ile gübre taşıma karşılığında 4 günlüğüne anlaştığını, bir günlük ücreti olan 500 lirayı aldığını ancak 3 günlük ücreti olan 1500 lirayı vermediklerini öne süren sanık, "Evlerine gidip H.S'ye oğlu B.B.S'yi sordum. Eşim için çok ağır sözler söyledi. Elindeki kevgirle bana vurmaya çalışınca kendimi korudum. Niyetim öldürmek değildi. Cinayeti işledim ama yağma suçunu kabul etmiyorum. Bin kere pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanık İ.K'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        - "Eşim rahat uyusun"

        Maktul H.S'nin eşi S.A.S, duruşmadan sonra adliye çıkışında gazetecilere, eşinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

        Komşuları olan sanığa sürekli yardım ettiklerini iddia eden S.A.S, "3 ay boyunca ekmek aldık, verdik. Sonuç bu olmamalıydı. Yaşasın Türk adaleti. Eşim rahat uyusun ama geri gelmez. Çok acılıyım. Eşim ile çektirdiğimiz bu resme sarılmadan uyuyamıyorum. Psikolojim çok bozuk. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evinde 13 Kasım 2023'te H.S'nin öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili İl jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan İ.K. tutuklanmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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