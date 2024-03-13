Çolakbayrakdar'dan yeşil alanda rekor hedefi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9 metrekare olduğunu belirten Çolakbayrakdar, ilçede yapılan yatırımlarla bu miktarın 15,65 metrekareye çıktığını aktardı.

5 yılda 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturarak, kişi başına düşen yeşil alanı 26,51 metrekareye çıkaracaklarını ve böylece yeşil alanda dünya standardını üçe katlayacaklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri'mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Bu noktada 120 bin metrekare alanda kurulacak olan yeni bir kent parkı inşa edeceğiz. Hedefimiz, gelişim odaklı değer üreten bir Kocasinan'dır. Mithatpaşa'nın ardından 70 bin metrekare alanda bir parkı daha Zümrüt'e kazandırıyoruz. Ayrıca çocuklar için trafik eğitim parkı ile çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Taşhan Fındıklı Mesire Alanında kamp ve trekking gibi alanlar olacak. Yeni Doğan Vefa Ormanı ile Kocasinan'da gözünü açan bebeklerin adına, rahmetli olan kişilerin adına ve evlenen çiftler adına bir orman oluşturacağız."