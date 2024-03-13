Kayseri'de mezarlığa devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tırın mezarlığa devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tırın mezarlığa devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
F.Ö'nün kullandığı 07 AZT 044 plakalı kuruyemiş yüklü tır, Erenler Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki mezarlığa devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle mezarlığın duvarında ve bazı mezarlarda hasar oluştu.
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