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        Talas Belediyesinden engellilere araç desteği

        Talas Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle ilçedeki engelli vatandaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:46
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        Talas Belediyesinden engellilere araç desteği
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        Talas Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle ilçedeki engelli vatandaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği verdi.

        Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, 27 akülü araç ile 32 tekerlekli sandalye teslim edildi.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, törendeki konuşmasında, engellilere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yalçın, "Yaşamın yanında her türlü engel de var. Engel sadece fiziki engel değil, beden engeli değil. Kardeşlerim kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışırken biz de onların hayatını kolaylaştırmak adına birçok toplantı yaptık ve bu fiziki mekanları düzeltiyoruz." dedi.

        Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve davetliler katıldı.

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