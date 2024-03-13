Silahlı kavgada husumetlisini öldüren fırıncı adliyede (2)
TUTUKLANDIKayseri'de2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada husumetlisi oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren fırıncı Lütfullah Tüysüz (34), tedavisi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada husumetlisi oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren fırıncı Lütfullah Tüysüz (34), tedavisi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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