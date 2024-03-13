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        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:17
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        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında çıkan, O.T'nin öldüğü kavgada yaralanan şüpheli L.T'nin, hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        L.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Melikgazi ilçesinde 4 Mart'ta O.T. ile L.T. arasında bir fırında silahlı kavga çıkmış, olayda O.T. hayatını kaybederken L.T. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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