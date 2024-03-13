Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında çıkan, O.T'nin öldüğü kavgada yaralanan şüpheli L.T'nin, hastanedeki tedavisi tamamlandı.
L.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Melikgazi ilçesinde 4 Mart'ta O.T. ile L.T. arasında bir fırında silahlı kavga çıkmış, olayda O.T. hayatını kaybederken L.T. yaralanmıştı.
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