Kayseri'de millet bahçesinde ramazan etkinlikleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik alanını gezen vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç'a müzisyenler de mini bir konser verdi.

Büyükkılıç, vatandaşlarla müzisyenlerin söylediği "Gesi Bağları" türküsünü ateş başında çay eşliğinde dinledi.

Stantları gezen Büyükkılıç, çocuk etkinlikleri, ilahi, konserler, söyleşilerin yer aldığı programda, Seyfullah Çakmak'ın ezgilerini dinledi.

Burada konuşan Büyükkılıç, ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, Millet Bahçesi'nin de ramazana özel etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirtti.