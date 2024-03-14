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        Kayseri'de otomatik tabanca ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda otomatik tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:53
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        Kayseri'de otomatik tabanca ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda otomatik tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli 2 aracın yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzenlenen iki ayrı operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramada, CZ 25 marka tam otomatik tabanca ile 77 adet silah üst kapağı ve namlusu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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