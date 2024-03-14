Depremzede çocuklardan etkilenip koruyucu aile oldu

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de amcası tarafından büyütülen 4 çocuk babası Tunçay Yıldırım, depremzede çocuklardan etkilenerek 5 yaşındaki bir çocuğun da koruyucu ailesi oldu.

Tunçay Yıldırım henüz bir yaşındayken çocukları olmayan amcası Hüseyin ve yengesi Ruziye Yıldırım tarafından evlat edinildi. Amca Hüseyin Yıldırım'ın 9 yıl sonra vefat etmesinin ardından yengesi ile yaşamını sürdüren Tunçay Yıldırım (46), 2000 yılında eşi Gülsün ile tanışarak evlendi.

Evliliklerinden 4 kız çocuğu olan Yıldırım ailesi, geçen yıl yaşanan depremlerde kimsesiz kalan çocuklardan etkilenerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvurdu.

Müracaatları sonrası 5 yaşındaki bir çocuğu da ailesine dahil eden Tunçay Yıldırım, AA muhabirine, en büyüğü 22, en küçüğü 7 yaşında 4 kızı olmasına rağmen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çocukların kimsesiz kalmasından etkilendiklerini ve eşi ile karar vererek bir çocuğa sahip çıkmak istediklerini anlattı.

Koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gönüllü olarak bölgeye gittim, oradaki çocukları gördüm, çok içlendim. Bunlara sahip çıkılması gerektiğini düşündüm. Koruyucu aile olmak için 10 Şubat 2023'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduk, kurumdan çağırdılar. Korunma altında olan depremzede çocuk bulunmadığı, ancak farklı sebeplerde korunma altına alınan çocukların olduğunu söylediler. Biz de 'Olsun, bizim için fark etmez, sonuçta bunlar da bizim bir evladımız' dedik. 5 Şubat 2024'te çocuğumuzu aldık ve bağrımıza bastık. Şu anda o da mutlu, biz de mutluyuz. Çok güzel duygular içerisindeyiz. Ailece oğlumuzu seviyoruz, o da bizi seviyor."

Evlat edindikleri çocuğun eğitimiyle ilgilendiklerini anlatan Yıldırım, "Aile sıcaklığı ve bir yuva ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Çok değişik bir duyguymuş, başka birinin çocuğunu kabulleniyorsunuz. Tabii o da sizi kabulleniyor. Biz çok çabuk alıştık. O bizim bir parçamız, biz onun bir parçasıyız. Beni ilk kez evimizde gördüğünde, 'Baba, evimize hoş geldin' dedi, kapıda karşıladı ve ben çok şaşırmıştım." diye konuştu.

Koruyucu aile hizmetine herkesin katılmasını tavsiye eden Yıldırım, "Bu çocuklar için yuva sıcaklığı çok önemli. Sosyal Hizmetler de yuva veriyor ama çocuğun anne baba duygusunu da yaşaması önemli." dedi.

Eşi Gülsün Yıldırım da kızlarıyla oğullarının çok iyi anlaştığını belirterek, mutlu olduğunu dile getirdi.