Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Danişmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta B.B. ile A.Y. arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ile kavgayı önlemeye çalışan B.B'nin babası S.B. bıçakla yaralandı.

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