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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:34
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Danişmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta B.B. ile A.Y. arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ile kavgayı önlemeye çalışan B.B'nin babası S.B. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.Y. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.B. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli B.B. de polislerce gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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