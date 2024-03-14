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        Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi

        Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran (31), Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:47
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        Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
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        Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran (31), Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Duran'ın cenazesi, Kayseri Havalimanı’ndan alınarak ilçedeki Develi Merkez Camisi’ne getirildi.

        Bu sırada şehidin babası Zafer, annesi Sıdıka Duran ve nişanlısı Gülşen Doktoroğlu tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

        Duran'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Develi Mezarlığı’na defnedildi.

        Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ile protokol üyeleri katıldı.

        Polis memuru Duran, Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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