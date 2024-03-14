Öldürülen Edanur'un babası: 1 saatten fazla sırtındaki çantada tüfek ile kızımı bekliyor

KAYSERİ'deeski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'ın (22) yargılandığı davanın duruşmasında, baba Akın Çoban, "Bu şahıs, 1 saatten fazla sırtındaki çantada tüfek ile kızımı bekliyor. İnsan sevdiğine çiçekle mi gider, tüfekle mi?" dedi.

Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine gittiği sırada arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Çoban hayatını kaybetti, kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp, harçlık biriktirdiği belirtilen Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

'DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK'

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikincisi duruşmasına, sanık Çatbaş, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Edanur'un annesi Tuğba, babası Akın Çoban ile avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmayı Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ile bazı kadın derneklerinin avukatları da takip etti. Duruşmada savunmaya yapan Çatbaş, "Diyeceğim bir şey yok, beraatimi istiyorum" dedi. Edanur'un annesi Tuğba Çoban ise "Bittim, Allah bu dünyada hapishaneden, öbür dünyada cehennemden çıkartmasın" diye konuştu.

'İDAM CEZASI YOKSA EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUM'

Edanur'un babası Akın Çoban da "Şahıs ilk duruşmada adli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor ama internetten araştırma yapıp, ne kadar ceza alacağını hesaplamış. Himmetdede'den Avanos’a nasıl gideceğini öğrenmiş. Bir de olaydan önce alkol almış sonra da abdest alıp, namaz kılmış. Gerçekten hasta olan biri, bu kadar şeyi düşünebilir mi? Bu şahıs, 1 saatten fazla sırtındaki çantada, tüfek ile kızımı bekliyor. İnsan sevdiğine çiçekle mi gider, tüfekle mi? İdam cezası yoksa en ağır cezayı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun beklenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.