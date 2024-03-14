Alacak kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Danişmendgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Batuhan B., tartıştığı Abdullah Y.'yi yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Batuhan B.'nin babası Sinan B. de bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Batuhan B. gözaltına alındı.

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