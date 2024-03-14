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        Alacak kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

        KAYSERİ'de 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:00
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        Alacak kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
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        KAYSERİ'de 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Danişmendgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Batuhan B., tartıştığı Abdullah Y.'yi yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Batuhan B.'nin babası Sinan B. de bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Batuhan B. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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