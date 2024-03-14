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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:24
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler bu kapsamda yaptıkları uygulamada, üzerlerinde 17,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.D. ile B.D'yi yakaladı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ve 6 ayrı suçtan aranan B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        B.D. işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi, M.D. ise cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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