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        Kayseri'de ağaca çarpıp yanan elektrikli otomobilin sürücüsü öldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpıp yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:37 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:49
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        Kayseri'de ağaca çarpıp yanan elektrikli otomobilin sürücüsü öldü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpıp yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        İ.A. idaresindeki 38 TS 667 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan elektrikli otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

        Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İ.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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