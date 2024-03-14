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        Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:51
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        Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda 25 yaşındaki zihinsel engelli olduğu belirtilen A.C.A. babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı.

        Silahın kazara ateş almasıyla yaralanan genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralanan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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