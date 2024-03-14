Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda 25 yaşındaki zihinsel engelli olduğu belirtilen A.C.A. babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı.
Silahın kazara ateş almasıyla yaralanan genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralanan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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