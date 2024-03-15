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        Başkan Büyükkılıç Yeşilhisar'da iftara katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iftar buluşmalarına Yeşilhisar ilçesi ile devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:37
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        Başkan Büyükkılıç Yeşilhisar'da iftara katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iftar buluşmalarına Yeşilhisar ilçesi ile devam etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde iftar programına katıldı.

        Yeşilhisar KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, birliğin ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade etti.

        Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İlker Duran ve 15 Temmuz'da şehidi düşen komiser yardımcısı Kübra Doğanay ile tüm şehitleri rahmetle anan Büyükkılıç, "Şehitlerimiz bu topraklar için kanını akıtırken, biz de onların bize emanet ettiği bu toprakları korumakla mükellefiz." ifadesini kullandı.

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Büyükkılıç'ın siyasi tecrübesine değinerek, 25 yıldır kente hizmet ettiğini kaydetti.

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise ilçede yapılan hizmetler ve yatırımları anlattı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve ilçe sakinleri katıldı.

        Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında İncesu ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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