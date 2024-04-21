Talasgücü Belediyespor – Artvin Hopaspor: 2-1

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta sezonun 29’uncu haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor’u 2-1’lik skor ile mağlup etti.

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