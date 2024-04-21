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        Talasgücü Belediyespor – Artvin Hopaspor: 2-1

        – STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Berk Sipahi, İsmail Çetin, Mevlüt Bozok TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Kenan Karademir – Enes Eliaçık, Ercan Çifci, Murat Karadeniz, Arda Belen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:30
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        Talasgücü Belediyespor – Artvin Hopaspor: 2-1
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        STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Berk Sipahi, İsmail Çetin, Mevlüt Bozok

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Kenan Karademir – Enes Eliaçık, Ercan Çifci, Murat Karadeniz, Arda Belen (Dk.76 Yusuf Sefa), Ramazan Taş, Ethem Balcı(Dk.76 Cihan Aydın), Canberk Soykuvvet (Dk.63 Berkay Öztuvan), Hasan Türkyılmaz (Dk.63 Ertuğrul Yıldırım), Oğuzhan Turan, Muharrem Sahar (Dk.76 Muhammed Emir)

        ARTVİN HOPASPOR: Görkem Tugan - Berkay Özer, Furkan Yaşa (Dk.65 Koray Yazıcı), Doğulan Ateş, Halil Emre, Murat Ulusoy (Dk.87 Berat Kartal), Ahmet Can Özer, Bartu Albay, Buğra Ali (Dk.53 Çağatay Faik), Bedirhan Kolkoparan (Dk.46 Muhammet Gülcihan), Osman Topaloğlu (Dk.46 Kerim Acaralioğlu)

        GOLLER: Dk.13 Hasan Türkyılmaz, Dk.90 Murat Karadeniz (Talasgücü Belediyespor)- Dk.69 Berkay Özer (Artvin Hopaspor)

        SARI KART: Berkay Özer (Artvin Hopaspor)

        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta sezonun 29’uncu haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor’u 2-1’lik skor ile mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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