Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Hem rakibimizi hem de hakemi yenmek zorunda değiliz

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş takımı olarak hem rakibimizi hem de hakemi yenmek zorunda değiliz. Yani bugün iki tane çok net penaltımız verilmedi. Herhalde arkadaşlar nasıl olsa maç 2-0, maçın sonu geldi. Şimdi bir penaltı daha verip, ortalığı karıştırmayalım tarzında bir düşünceye sahiplerdi" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yücel, "Bugün gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Öncelikle cefakar büyük Beşiktaş taraftarına çok çok teşekkür ediyorum. Ümraniye çıkışından itibaren takımlarını sonuna kadar yalnız bırakmadılar. Sonuna kadar desteklediler. Bugün de burada kapalı gişe tüm takımımızı desteklemek için tribünde yerlerini aldılar. Ayrı bir teşekkürü Mete ağabeye yapmak istiyorum. Çünkü bunların organizasyonu da öyle kolay olmuyor. Mete ağabeyimiz 24 saattir uyku uyumadı diyebiliriz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Sayın Ali Çamlı Başkan'a teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada mükemmel bir şekilde ağırladılar. Misafir ettiler, misafirperverlik örneği gösterdiler. Aynı şekilde biz de onları İstanbul'da hiç şüpheleri olmasın aynı şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

'HERKES İŞİNİ DOĞRU DÜZGÜN YAPSIN'

Fikstür konusuna değinen Yücel, şöyle konuştu:

"Özellikle puan kaybından sonra bu fikstür polemiği artık standart oldu. Her sene önümüze geliyor. Herhalde fikstür dezavantajı olarak şu an son yıllarda özellikle ama özellikle bu yıl Beşiktaş çok ciddi bir dezavantaja sahip. Ama biz kesinlikle çıkıp ağlamıyoruz. Beşiktaş'ın geçmişinde geleneklerinde genlerinde bu tip söylemler asla ve asla yoktur. Gerek teknik ekibimiz, gerek oyuncularımız zaten bu işi yapmak için ücret alıyorlar. Bunlar onların profesyonel işi. Bu Avrupa Kupası'nda mücadele eden takımlar, keza Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar zaten maçların yoğun olacaklarını önceden biliyorlar. Eğer fikstür çok yoğun diye herhangi bir tereddütleri varsa çok kolay. UEFA Kupası'na katılmasınlar. Sadece Türkiye Kupası'na da paf takımıyla çıksınlar. Sadece Süper Lig'de mücadele etsinler. Ben zannetmiyorum ki herhangi bir Süper Lig takımına, 'UEFA Kupası'nda yer açıldı, buyurun sizi UEFA kupasına alıyoruz' ya da 'Avrupa kupalarından birine alıyoruz' dediğimiz takdirde katılmayacak bir Süper Lig ekibi tahmin etmiyorum. O yüzden oyuncularımızın, teknik kadromuzun işi bu zaten. Biz Beşiktaş olarak her ne kadar Avrupa maçlarından sonra 7 maç üst üste deplasmana da gitsek bu bizim için bir bahane değildir. Bu bizim zaten işimizdir, oyuncularımızın zaten işidir. Hepimiz profesyoneliz. Bizler de yönetim kadrosu olarak gerek teknik ekibe, gerekse de oyuncularımıza düzgün bir zemin hazırlamakla mesulüz. Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor. Herkes işini doğru düzgün yapsın diyorum."