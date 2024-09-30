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        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, maçı yöneten Atilla Karaoğlan'ın bundan sonra oynayacakları maça verilmemesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:46
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        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, maçı yöneten Atilla Karaoğlan'ın bundan sonra oynayacakları maça verilmemesini istedi.

        Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti.

        Hakem hakkında değerlendirmede bulunan Çamlı, "Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlara verirlerse o zaman daha değişik konuşurum." dedi.

        Hakem kararlarını değerlendiren Çamlı, şunları kaydetti:

        "Lütfen vermesinler. Yani bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor faul veriyor. Dönüyor, o top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi nizami golü, ofsayt diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Atilla Karaoğlan'a ben amatör ligde maç yönettirmem. Türk futbolunu eğer mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Tabii, Fener yendi, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

        "İlk yarı oynadığımız futbol herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum." diyen Çamlı, "Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın. Delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hiç, hepsi hikaye. Delikanlılarsa çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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